الامارات | شباب الأهلي يظفر بكأس الجري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز شباب الأهلي بكأس نائب رئيس الدولة للجري للفردي والفرق، الذي جرت منافساته بمشاركة 383 لاعباً ولاعبة، من مختلف أندية الدولة.

وتوج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، الأبطال بحضور نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى فهد عبدالله بن جمعة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولو الأندية المشاركة في البطولة.

ونال نادي اتحاد كلباء لقب بطولتي الشباب والناشئين، كما فاز نادي أبوظبي بلقب بطولتي السيدات والناشئات، والمركز الأول لفئة الأشبال، ونادي الشارقة لرياضة المرأة بلقب بطولة الأشبال، كما حقق اتحاد كلباء المركز الأول على مستوى الفردي لمسافة 10 كيلومترات، وخمسة كيلومترات.