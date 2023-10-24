الامارات | «اللعب المفتوح» يقلق العين في مواجهة الفيحاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق العين مواجهة صعبة في الساعة 08:00 من مساء اليوم، حينما يستقبل ضيفه الفيحاء السعودي على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثالثة من مرحلة دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في لقاء يرغب فيه «الزعيم» في تفادي المفاجآت خصوصاً أن منافسه يتقن أسلوب اللعب المفتوح، وقد سجل 11 هدفاً في الدوري السعودي من بينها تسعة بهذه الطريقة التي تعتمد على الأسلوب الهجومي الشامل.

ولا خيار أمام العين أفضل من تحقيق الانتصار بغض النظر عن الأداء من أجل المحافظة على صدارته للمجموعة والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للدور الثاني، بينما سيفتح التعادل أو الخسارة الباب أمام بقية الأندية لمزاحمته في سباق الصعود. وكانت انطلاقة الفريق قد تلقت صدمة بالخسارة أمام النصر في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وتسبب ذلك في فقدان الصدارة لصالح شباب الأهلي، لكن «الزعيم» استعاد توازنه مجدداً بالفوز على النصر في مسابقة الكأس وهي المباراة التي كانت بمثابة بروفة جيدة قبل لقاء اليوم.

وأكمل العين تحضيراته تحت قيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر وبمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للقائمة، في وقت يتوقع فيه استمرار غياب اللاعب الروماني عمير اتزيلي عن المباراة الآسيوية بسبب ضيق العدد المسموح به للاعبين الأجانب.

وسبق للعين أن قابل خمسة أندية سعودية مختلفة، هي: «الهلال، الاتحاد، الشباب، الأهلي والنصر» ونجح في تذوق طعم الانتصار عليهم، فيما ستكون المواجهة أمام الفيحاء هي الأولى بين الطرفين على المستوى الرسمي.

وجمعت 34 مباراة سابقة بين العين وأندية المملكة مجتمعة، حقق فيها ممثل الإمارات الفوز في 14 لقاء، وتعادل في سبع مواجهات بينما خسر في 13 مباراة، وسجل لاعبوه 39 هدفاً، فيما استقبلت شباكهم 41، وخلال 18 مباراة خاضها العين في «دار الزين» أمام الفرق السعودية فاز في 10 مباريات، وتعادل 5 وخسر 3، وسجل 24 هدفاً واستقبلت شباكه 14.