الامارات | البطلة العالمية جوليا ألفيس تشارك في «أبوظبي للجوجيتسو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت البطلة البرازيلية جوليا ألفيس مشاركتها في النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من الأول إلى العاشر من نوفمبر المقبل بصالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي.

ونجحت ألفيس بحصد الميدالية الذهبية خلال النسخة الـ14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إذ تمكنت من تحقيق انتصار لافت على الأم يركية إميلي فيرنانديز في نهائي حماسي في مبادلة أرينا ضمن فئة الحزام البني - الأسود للسيدات وزن 62 كيلوغراماً.

وحققت ألفيس رابع ميدالية لها في البطولة بعد هذا الفوز، وتستعد اليوم للدفاع عن لقبها وجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي حصدتها العام الماضي.

وقالت جوليا ألفيس في تصريحات صحافية: «شاركت في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أربع مرات، حيث كانت مشاركتي الأولى عام 2019 ضمن فئة الحزام الأزرق، وحققت خمسة انتصارات لأحصد لقب البطولة بعدها».