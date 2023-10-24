الامارات | وصول منتخبات «مونديال غولف السيدات» إلى أبوظبي.. والانطلاقة غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى أبوظبي أمس المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» الذي ينطلق غداً، بعدما أقيمت خلال الأسبوع الماضي في نادي أبوظبي للغولف منافسات بطولة العالم للرجال «كأس أيزنهاور» وحققت نجاحاً تنظيمياً وفنياً بارزاً.

وستتنافس نخبة من أبرز اللاعبات الهواة الأفضل في العالم في هذه النسخة التي تضم 36 فريقاً، وهو الحدث العريق إذ انطلقت كأس إسبيريتو سانتو في عام 1964، وتتجه الأنظار في البطولة التي تستضيفها أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويمتلك المنتخب الأميركي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب في 14 مناسبة مختلفة، فيما يخوض المنتخب السويدي المنافسات بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة العام الماضي.