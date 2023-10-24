توتنهام يهزم فولهام ويستعيد الصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم - استعاد نادي توتنهام هوتسبير صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه فولهام بهدفين دون مقابل الاثنين في ختام الجولة التاسعة من البرميرليغ.

وسجّل كل من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (36) وجايمس ماديسون (54) الهدفين ليرتقي توتنهام إلى الصدارة برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب وآرسنال.

وحقق توتنهام فوزه السابع منذ انطلاق الموسم مقابل تعادلين ومن دون أي خسارة، في المقابل تجرّع فولهام خسارته الثالثة وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز 13.

(بي إن سبورت)