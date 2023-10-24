محمد عبد الجليل: مباراة سيمبا الفرصة الاخيرة لموديست مع الاهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه يتمنى ظهور أنتوني موديست بشكل جيد مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن لقاء سيمبا قد يمثل فرصة أخيرة له للظهور بشكل قوي واقناع جمهور القلعة الحمراء.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أحمد عبدالقادر يحتاج لمعاملة خاصة، فهو دائما في حاجة لـ"الطبطبة" رغم أنه لاعب جيد، ولكن لابد من حصوله على الفرصة في المواجهات القادمة، وان يتعلم من حسين الشحات الذي كان في الموسم الماضي يجلس على مقاعد البدلاء ثم انتفض وتألق بشكل ملحوظ وأصبح نجم الأهلي الأول حاليا".

وأضاف: "هناك وفرة عددية في الأهلي في مركز الجناح، ومحمد كريستو يتدرب بقوة هو الآخر سعيًا للحصول على فرصة اللعب مع الفريق، وأتمنى أن يقدم موديست مستوى طيب خلال المباراة لو حصل على فرصة اللعب".

وأكمل: "الأزمة أن الأهلي يبحث منذ فترة طويلة عن ضم مهاجم قوي، ولمسة موديست في الملعب "مخشبة" بمعنى بطيئة جدا، ولازال يتم تجهيزه بدنيًا".

وأشار إلى أن الأفضل لـ الأهلي مشاركة مروان عطية بجوار أليو ديانج وإمام عاشور في خط الوسط، وفي الهجوم يشارك بيرسي تاو ورضا سليم مع كهربا. مؤكدا بأن الأهلي قادر على الفوز بنتيجة كبيرة على الاقل 3-0، خصوصا أنه سنحت له العديد من الفرص في الذهاب وكان قادرا على الانتصار بنتيجة كبيرة.

وأضاف بأن مارسيل كولر استوعب أخطاء الماضي، وحال مواجهته أمام صن داونز سيكون الوضع مختلف، مشيرا إلى أن كريم الدبيس قدم مستوى طيب في لقاء سيمبا.