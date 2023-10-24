خالد جاد الله: الأهلي قادر على تخطي سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن كفة الأهلي الأرجح أمام سيمبا التنزاني في مباراة الإياب بدور ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.



وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" الأهلي قادر على تخطى عقبة سيمبا التنزاني والتأهل إلى الدور التالي ببطولة دوري السوبر الإفريقي".



وتابع جاد الله:" أتوقع الدفع بـ"رضا سليم" أساسياً أمام سيمبا التنزاني وليس من المنطقي الدفع بـ"موديست" أساسياً في المباراة لأنه ليس جاهز فنياً ".