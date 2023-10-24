عماد النحاس يكشف موقفه من عرضي الداخلية والبنك الأهلى

ياسر رشاد - القاهرة - قال عماد النحاس نجم الأهلى السابق إن التدريب مهنة المتاعب لافتاً إلى أن الجميع يجتهد لتقديم أفضل ما عنده مشيراً إلى أهمية التأقلم بين المدرب واللاعبين لتحقيق النجاح والهدف المطلوب.

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قال النحاس خلال تصريحات تلفزيونية لملعب الشمس مع الإعلامى مجدى عبد الغنى إنه لا بد من توافر الإمكانيات لتحقيق النجاحات لأن بدون ذلك لن تتحقق مطالب الإدارة.

أكد نجم الأهلى السابق أن لديه أكثر من وكيل يدير العروض المقدمة له مؤكداً أن الداخلية والبنك الأهلى ناديان كبار، موضحا أنه كل الأندية محترمة ولكن يترك هذا الشأن للوكيل.

وأكد النحاس أن الأهلى فرط فى الفوز على سيمبا التنزانى فى مباراة الذهاب بدورى السوبر الأفريقى لافتاً إلى أن خبر لاعبى المارد الأحمر والحالة الفنية لهم ستصنع الفارق فى مباراة العودة اليوم الثلاثاء.

وأشار النحاس إلى أن الأهلى طمعان فى بطولة دورى السوبر الأفريقى حتى يكمل تسجيل اسمه فى التاريخ،موضحاً أن البطولة هذا الموسم من 8 فرق ومن الوارد أن تزيد الأندية فى النسخة المقبلة.

وأكد المدير الفنى الأسبق للاتحاد السكندرى أن النادى الأهلى مركز على بطولة السوبر الأفريقى،حتى تكتب فى سجلات المارد الأحمر كأول فريق يتوج بالبطولة.

وتوقع النحاس أن يكون نهائى السوبر الأفريقى بين الأهلى والوداد المغربي لخبرتاهما المتراكمة فى الوصول إلى النهائيات.