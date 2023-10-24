تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة سيمبا في الدوري الأفريقي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، على التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره سيمبا التنزاني، في الدوري الأفريقي.

ويلعب النادي الاهلي مواجهة حاسمة خلال الساعات القليلة القادمة ضد فريق سيمبا التنزاني، ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وستقام مباراة الاهلي ضد سيمبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة القلعة الحمراء ضد الفريق التنزاني، في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الاهلي وسيمبا بنتيجة هدفين لكل فريق.

تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة سيمبا

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الاهلي عودة علي معلول ومحمد عبد المنعم لخط الدفاع، فيما يعود إمام عاشور لخط الوسط.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.