ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الثلاثاء

تعرف على جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الثلاثاء.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، اليوم الثلاثاء، حيث سيشهد مواجهات نارية.

وتأتي مباريات اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

جالطة سراي ضد بايرن ميونخ -إنتر ميلان ضد سالزبورج – يونيون برلين ضد نابولي – إشبيلية ضد آرسنال – براجا ضد ريال مدريد – لنس ضد ايندهوفن -بنفيكا ضد ريال سوسيداد -مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الجولة الثالثة

المجموعة الأولى

1- بايرن ميونخ – 6 نقاط.

2- جالطة سراي – 4 نقاط.

3- كوبنهاجن – 1 نقطة.

4- مانشستر يونايتد – بدون نقاط.

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المجموعة الثانية

1- لانس – 4 نقاط.

2- آرسنال – 3 نقاط.

3- إشبيلية – نقطتين.

4- ايندهوفن – نقطة.

المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد – 6 نقاط.

2- نابولي – 3 نقاط.

3- براجا – 3 نقاط.

4- يونيون برلين – بدون نقاط.

المجموعة الرابعة

1- ريال سوسيداد – 4 نقاط.

2- إنتر ميلان – 4 نقاط.

3- سالزبورج – 3 نقاط.

4- بنفيكا – بدون نقاط.

المجموعة الخامسة

1- أتلتيكو مدريد – 4 نقاط.

2- لاتسيو – 4 نقاط.

3- فينورد – 3 نقاط.

4- سيلتك – بدون نقاط.

المجموعة السادسة

1-نيوكاسل يونايتد– 4 نقاط.

2- باريس سان جيرمان – 3 نقاط.

3- ميلان – نقطتين.

4- بوروسيا دورتموند – نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1-مانشستر سيتي – 6 نقاط.

2- لايبزيج – 3 نقاط.

3- يونج بويز – نقطة واحدة.

4- النجم الأحمر – نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة

1- برشلونة – 6 نقاط.

2- بورتو – 3 نقاط.

3- شاختار – 3 نقاط.

4- انتويرب – بدون نقاط.