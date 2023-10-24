ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الثلاثاء

تعرف على جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الثلاثاء.
وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، اليوم الثلاثاء، حيث سيشهد مواجهات نارية.
وتأتي مباريات اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
جالطة سراي ضد بايرن ميونخ -إنتر ميلان ضد سالزبورج – يونيون برلين ضد نابولي – إشبيلية ضد آرسنال – براجا ضد ريال مدريد – لنس ضد ايندهوفن -بنفيكا ضد ريال سوسيداد -مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن.
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الجولة الثالثة
المجموعة الأولى
1- بايرن ميونخ – 6 نقاط.
2- جالطة سراي – 4 نقاط.
3- كوبنهاجن – 1 نقطة.
4- مانشستر يونايتد – بدون نقاط.
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المجموعة الثانية
1- لانس – 4 نقاط.
2- آرسنال – 3 نقاط.
3- إشبيلية – نقطتين.
4- ايندهوفن – نقطة.
المجموعة الثالثة
1- ريال مدريد – 6 نقاط.
2- نابولي – 3 نقاط.
3- براجا – 3 نقاط.
4- يونيون برلين – بدون نقاط.
المجموعة الرابعة
1- ريال سوسيداد – 4 نقاط.
2- إنتر ميلان – 4 نقاط.
3- سالزبورج – 3 نقاط.
4- بنفيكا – بدون نقاط.
المجموعة الخامسة
1- أتلتيكو مدريد – 4 نقاط.
2- لاتسيو – 4 نقاط.
3- فينورد – 3 نقاط.
4- سيلتك – بدون نقاط.
المجموعة السادسة
1-نيوكاسل يونايتد– 4 نقاط.
2- باريس سان جيرمان – 3 نقاط.
3- ميلان – نقطتين.
4- بوروسيا دورتموند – نقطة واحدة.
المجموعة السابعة
1-مانشستر سيتي – 6 نقاط.
2- لايبزيج – 3 نقاط.
3- يونج بويز – نقطة واحدة.
4- النجم الأحمر – نقطة واحدة.
المجموعة الثامنة
1- برشلونة – 6 نقاط.
2- بورتو – 3 نقاط.
3- شاختار – 3 نقاط.
4- انتويرب – بدون نقاط.