موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري المصرى والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعدادته لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراة سموحة التى أقيمت مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى 2023 - 2024 والتى فاز فيها الفارس الأبيض بخماسية مقابل هدف.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.