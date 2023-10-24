شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يستكشف سيراميكا بحثاً عن استعادة الانتصارات للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على استكشاف فريق سيراميكا قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.

وهدد عبد الحميد، بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه بالاستبعاد من التشكيل الاساسى في حال استمرار نغمة التقصير فى صفوف الفريق، بعد تلقيه الخسارة الثانية أمام المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة للمسابقة.

وطالب بسيونى لاعبيه باستعادة التركيز بداية من المباراة المقبلة لاستعادة الانتصارات مرة أخرى، ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا فى الرابعة عصر الأحد المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

أثبتت الأشعة التى خضع لها محمد حمدى زكى مهاجم طلائع الجيش إصابته بشد فى العضلة الأمامية ليغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع. وغاب محمد حمدى زكى عن مباراة فريقه الأخيرة أمام المصري بعد تعرضه للإصابة في التدريبات التى سبقت المباراة.