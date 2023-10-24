على طريقة بادجي.. سافيو يلمع بريقه بعد رحيله عن الاهلي

وجد البرازيلي برونو سافيو، ضالته ولمع بريقه بعد عودته إلى فريقه بوليفيار البوليفي، حيث طالما كان يبحث عنها عندما كان في صفوف النادي الاهلي.

وكان النادي الاهلي، قد تعاقد مع البرازيلي برونو سافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022 قادمًا من بوليفار البوليفي، ولكن لم يحصل على دقائق كثيرة مع السويسري كولر.

وخاض سافيو مع النادي 18 مباراة في موسم كامل، حيث سجل هدفين فقط وصنع 3 آخرين، ليعود إلى فريقه من جديد قبل نهاية الموسم المنقضي.

وبالرغم من مشاركاته القليلة، ولكن جماهير النادي الاهلي لن تنسى لـ سافيو هدفه في بطولة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

سافيو ينضم لقائمة لاعبين ظهر بريقهم خارج أسوار الاهلي

وتألق سافيو بشكل كبير مع فريق بوليفار منذ رحيله عن الاهلي، حيث أنه سجل هدفًا عالميًا في ظهوره الأول بعد مغادرة جدران القلعة الحمراء، ثم أحرز هاتريك في المباراة الرابعه له مع فريقه.

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وبشكل عام، شارك سافيو مع بوليفار منذ رحيله عن النادي الاهلي في 14 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 آخرين.

سافيو في مباراته الماضية مع بوليفار ضد ناسيونال بوتوسي، التي أقيمت فجر يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري البوليفي، سجل هدفًا وصنع آخر وحصل على جائزة رجل المباراة.

ما حدث مع سافيو، جعلنا نستعيد التألق الكبير الذي حققه السنغالي أليو بادجي، بعد رحيله عن الاهلي، حيث كان انضم في عام 2020، من رابيد فيينا النمساوي، ولعب 25 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

وخرج بادجي إعارة لنادي أنقرة التركي، وخاض معه 13 مباراة وسجل 3 أهداف، ثم انضم لصفوف فريق أميان الفرنسي معارًا الذي فعل بند أحقية الشراء، حيث شارك معه في 34 مواجهة سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 3 آخرين.

وانتقل بادجي على سبيل الإعارة إلي نادي بوردو الفرنسي لمدة موسم، قبل أن يتم تفعيل بند أحقية الشراء في عقده في الميركاتو المنقضي، حيث شارك مهاجم الاهلي السابق مع الفريق في 42 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.