ياسين بونو: "لم أحلم بالكرة الذهبية والمونديال اللحظة الأبرز في مسيرتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال عن الترشح لجائزة الكرة الذهبية وفرص الفوز بها، في حوار نقله موقع "فوت ميركاتو".

قال بونو: "كنت أحاول النجاح والوصول لأعلى مستوى لفترة طويلة جدًا، بالنسبة لي الترشح للكرة الذهبية مكافأة على كل ذلك، إنه يدفئ قلبي".

أضاف: "لم أكن أحلم بالكرة الذهبية عندما كنت في الدار البيضاء، حلمت بأن أصبح محترفًا في يوم من الأيام، لم أعتقد أبدًا أنني سأصل يومًا ما إلى أعلى مستوى، لكن شيئا فشيئا اكتشفت نفسي، وأدركت أخيرًا أن لدي سقفًا أعلى بكثير مما كنت أعتقد".

تابع: "هدفي كان أن أكون من بين أهم حراس المرمى في العالم، أعتقد أنني كنت أحاول الحفاظ على هذا المستوى منذ أكثر من عامين، لهذا جائزة ياشين ما حلمت به دائمًا".

واصل: "إميليانو مارتينيز وأونانا حارسان مرمى عظيمان، مثل جميع المرشحين، ويلهمونني بشكل خاص، كما أنني قدمت موسما استثنائيا بسبب كأس العالم، مازال بإمكاني تحسين مستواي، لدي سقف أعلى مما فيه وأتمنى الوصول إليه.

أكمل: "كأس العالم هو اللحظة البارزة في الموسم، فهو شيء يحلم كل لاعب بالقيام به واللعب فيه، هذا هو الهدف النهائي للاعب كرة القدم".

اختتم: "لقد كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لتجربتها والطريقة التي رآها بي الجميع، إنها مجرد حالة استثنائية".

يذكر أن ياسين بونو حرس مرمى منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، ووصل مع منتخب بلاده إلى نصف النهائي.