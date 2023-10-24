أرسنال يضع خطة لخطف لاعب فلومينينسي البرازيلي من ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

دخل نادي أرسنال في سباق مع ليفربول من أجل التعاقد مع أندريه ترينداد لاعب خط وسط نادي فلومينينسي البرازيلي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. بحسب موقع "fichajes" الإسباني

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا موضع اهتمام قوي من أرسنال وليفربول في الأشهر الأخيرة، حيث أدى أدائه المتميز مع فلومينينسي إلى الظهور لأول مرة مع المنتخب البرازيلي، مما جعله موهبة بارزة في سوق الانتقالات.

خطة أرسنال للتعاقد مع أندريه في السوق الشتوية

ورغم منافسة ليفربول، إلا أن أرسنال مستعد لاتخاذ خطوات فعلية لتأمين التعاقد مع اللاعب، وبحسب ما ورد، النادي اللندني على استعداد لبيع اثنين من لاعبيه لتوفيرمكان في الفريق وتمويل صفقة لاعب خط الوسط البرازيلي.

وتبلغ قيمة أندريه حوالي 40 مليون يورو (35 مليون جنيه إسترليني)، مما يعكس مكانته في سوق الانتقالات، ورغم الشائعات السابقة عن احتمالية انتقاله خلال الصيف الماضي، إلا أن نادي فلومينينسي احتفظ باللاعب بهدف الاعتماد عليه في بطولة كوبا ليبرتادوريس التي تنتهي نهاية العام الجارية.

ومع تحديد موعد نهائي كأس ليبرتادوريس ضد بوكا جونيورز في أوائل نوفمبر، فمن المحتمل أن تكون هذه آخر مباراة لأندريه مع فلومينينسي قبل رحيله في يناير.

وأشار رئيس النادي ماريو بيتنكورت إلى أن الاتفاق المبدئي يقضي ببقاء اللاعب حتى نهاية العام، لكن من الممكن أن يبدأوا مناقشة العروض في شهر ديسمبر.