ياسين بونو: "تلقيت عرضا من ريال مدريد وأريد ترك بصمة في آسيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي رفض عروض كبرى من أجل الانتقال إلى فريقه الحالي، مشيرا إلى أن هدفه الفترة المقبلة تخطي دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

قال بونو في حوار عبر موقع "فوت ميركاتو": "هدف منتخب المغرب تحسين ما وصل إليه، والأهم تجاوز دور ربع النهائي في أمم إفريقيا، المغرب منتخب رائع ولدينا القدرة على تقديم أداء أفضل بكثير من بلوغ ربع النهائي".

أضاف: "في جميع المباريات الكبيرة توجد صعوبات، المهم قبل كل شيء أن الفريق المغربي يعرف دائما كيف يواجه الصعوبات، بعقلية وشخصية المجموعة، نحن بالتأكيد سنكون جاهزين".

تابع: "الانتقال إلى السعودية تحدي جديد، أشعر بالمسؤولية، أنا سعيد بتواجدي هنا، تلقيت عروض من باريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ خلال الانتقالات الماضية،لكن هناك الكثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، أنا محظوظ اليوم لوجودي في نادي مثل الهلال".

أكمل: "بالنسبة لنيمار هو لاعب عظيم جداً، من الجيد حقًا أن أتدرب معه كل يوم وأن أكون زميله في الفريق، لم أستطع التحدث معه بعد الإصابة، لكن آمل أن يعود لأنه لاعب أسعدنا جميعًا ونريد رؤيته مرة أخرى على أرض الملعب قريبًا".

اختتم: "هدفي الحالي الفوز مع الهلال، أريد الفوز بكل شي وترك بصمة في قارة آسيا".