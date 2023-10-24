نيوكاسل يجهز عرضًا بقيمة 20 مليونًا للتعاقد مع لاعب ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

دخل لاعب ريال مدريد داني سيبايوس، دائرة اهتمام نادي نيوكاسل يونايتد من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، لتعويض إيقاف تونالي المحتمل بسبب المراهنات غير المشروعة. وفقا لموقع "fichajes" الإسباني

وموقف داني سيبايوس مع ريال مدريد ليس بجيد في الآونة الأخيرة، وقد يريد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عامًا الرحيل عن العملاق الإسباني، حيث شارك فقط في 4 مباريات هذا الموسم وجميعها كبديل.

وتشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي سيكون على استعداد لاستثمار 20 مليون يورو للحصول على لاعب خط الوسط الإسباني في يناير، في محاولة لتعويض تونالي.

وانضم داني إلى ريال مدريد في موسم 2017/18 قادما من ريال بيتيس، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 17 مليون يورو.