شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف منافسات الناشئين بالبطولة الدولية لتنس الطاولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم منافسات الناشئين بالبطولة الدولية لتنس الطاولة التى تقام على مدار 3 أيام للناشئين، ومثلها للناشئات، حيث يقام أيام 23 و 24 و 25 أكتوبر، الناشئات، وفى اليوم التالي منافسات الزوجي المختلط، وتقام منافسات الناشئات في الثلاثة أيام 26 و 27 و 28 أكتوبر الجاري.

وشهد افتتاح البطولة الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات، التى تقام بصالة حسن مصطفى، الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء فلسطين، بالاضافة إلى روح مدربة الفريق القومي لسيدات الطاولة جيهان السيد.