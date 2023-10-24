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استئناف منافسات الناشئين بالبطولة الدولية لتنس الطاولة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم منافسات الناشئين بالبطولة الدولية لتنس الطاولة التى تقام على مدار 3 أيام للناشئين، ومثلها للناشئات، حيث يقام أيام  23 و 24 و 25 أكتوبر، الناشئات، وفى اليوم التالي منافسات الزوجي المختلط، وتقام منافسات الناشئات في الثلاثة أيام 26 و 27 و 28 أكتوبر الجاري.

 

وشهد افتتاح البطولة الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات، التى تقام بصالة حسن مصطفى، الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء فلسطين، بالاضافة إلى روح مدربة الفريق القومي لسيدات الطاولة جيهان السيد.

وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة إلغاء حفل افتتاح البطولة الدولية التى تقام فى الفترة من 23 إلى  29 أكتوبر الجارى على مجمع صالات حسن مصطفى، وجاء قرار اتحاد تنس الطاولة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف المتكرر على يد الكيان الصهيوني الغاشم.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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