شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف منافسات الناشئين بالبطولة الدولية لتنس الطاولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم منافسات الناشئين بالبطولة الدولية لتنس الطاولة التى تقام على مدار 3 أيام للناشئين، ومثلها للناشئات، حيث يقام أيام 23 و 24 و 25 أكتوبر، الناشئات، وفى اليوم التالي منافسات الزوجي المختلط، وتقام منافسات الناشئات في الثلاثة أيام 26 و 27 و 28 أكتوبر الجاري.
وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة إلغاء حفل افتتاح البطولة الدولية التى تقام فى الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجارى على مجمع صالات حسن مصطفى، وجاء قرار اتحاد تنس الطاولة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف المتكرر على يد الكيان الصهيوني الغاشم.
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