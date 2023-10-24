شكرا لقرائتكم خبر عن زد يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة وجلسة معنوية مع على لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق زد اليوم، الثلاثاء، رحلة الاستعداد لمواجهة سموحة بالجولة الخامسة من دورى نايل، والمقرر لها 28 أكتوبر الجاري، وهي المباراة التي يعول عليها الجهاز الفني لمواصلة النتائج الإيجابية دون تلقى الهزيمة حتى الآن، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة فى آخر مباراتين بالتعادل مع بلدية المحلة والمقاولون العرب بنتيجة 3-3 فى المواجهتين.

ويعقد الجهاز الفني لفريق زد، بقيادة مجدى عبد العاطى، جلسات تحفيزية مع على لطفى حارس مرمى الفريق، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فى كل مباراة من المباراتين الأخيرين أمام بلدية المحلة والمقاولون العرب.

وتعادل فريق المقاولون العرب مع زد بنتيجة 3/3 فى المواجهة التى جمعتهما باستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وسجل لفريق المقاولون العرب كل من الأوغندى جوزيف أوتشايا من ضربة جزاء في الدقيقة 5، ومحمد سالم فى الدقيقة 17 و أحمد فوزى فى الدقيقة 101، بينما سجل لفريق زد من علامة الجزاء لثلاث لاعبين هم شادى حسين الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول ومحمود صابر فى الدقيقة 90 ورأفت خليل الدقيقة 96.

وبهذه النتيجة يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطتين، بينما يحتل فريق زد المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

من ناحية أخرى يعقد الجهاز الفني لفريق زد جلسات تحفيزية مع على لطفى حارس مرمى الفريق بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في كل مباراة من المباراتين الأخيرين أمام بلدية المحلة والمقاولون العرب.