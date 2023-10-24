شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية تسلم مجلس الزمالك تقريرًا مفصلاً عن أحوال القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم مجلس إدارة نادى الزمالك تقريرًا مفصلاً عن أحوال القلعة البيضاء خلال الفترة التي تولت فيها اللجنة الثلاثية، برئاسة الدكتورعماد البنانى، مقاليد النادى وتسيير أعماله.

ويحصل المجلس على التقرير من اللجنة الثلاثية، والذى سيشمل وضعية النادي فور استلام اللجنة مهمة الإدارة والمستجدات التي حدثت حتى يوم تسليم التقرير، والذى سيشمل أيضًا الأحوال المالية والاجتماعية والرياضية للنادي، والملفات المعلقة والتي تحتاج لتدخل سريع لحسمها.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت الجمعة الماضى، وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

حسين لبيب رئيس النادى وهشام نصر نائب رئيس النادى وحسام المندوه أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة: أحمد سليمان، هانى برزى، هانى شكرى، حسين السيد، عمرو على أدهم، محمد طارق، نيرة الأحمر، أحمد خالد حسانين، ورامى نصوحى.