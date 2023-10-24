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لماذا لم يدعم بيراميدز القضية الفلسطينية؟.. جدل واسع

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مصطفى فتحي - بيراميدز ضد الجيش الرواندي - دوري أبطال أفريقيا

مصطفى فتحي - بيراميدز ضد الجيش الرواندي - دوري أبطال أفريقيا

تسبب نادي بيراميدز في جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تغاضيه عن عدم دعم القضية الفلسطينية.

ولعب بيراميدز مباراة ضد فيوتشر في الجولة الرابعة من بطولة الممتاز يوم الأحد الماضي، ولم تشهد المواجهة أي تفاعل من الفريق السماوي عن دعم فلسطين، رغم أن منافسه وجه دعمًا لضحايا غزة فور دخوله للملعب.

وانتشرت حالة من الجدل والتساؤلات بين جماهير الكرة المصرية، بسبب عدم تفاعل نادي بيراميدز تمامًا مع الأحداث الأخيرة التي تشهدها غزة والغارات التي أسفرت عن آلاف الضحايا.

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وقدمت جميع الأندية المصرية الدعم للقضية الفلسطينية على رأسها الاهلي والزمالك، حيث جاء دعم القلعة الحمراء خلال مباراة سيمبا في تنزانيا بالاحتفال بعلامة النصر، وهو ما فعله لاعبي الأبيض خلال مواجهة سموحة في الدوري.

الصمت الذي يسيطر على نادي بيراميدز في إظهار أي دعم للقضية الفلسطينية رغم الأحداث التي تشهدها غزة ضد الإنسانية، جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل “أين بيراميدز”؟، ليظل سؤالًا مفتوحًا لحين تظهر إجابته.

يذكر أن نادي بيراميدز، ظهر بمسماه الجديد في عام 2018 عندما امتلكه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، قبل أن تتحول ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي في عام2019.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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