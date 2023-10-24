5 معلومات عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى اليوم الثلاثاء 24 / 10 / 2023

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة المباراة المهمة التي تجمع الأهلى مع سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، وهى البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى هو أغلى لاعب في الفريق، وتساوى قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو، فيما يعد الحارس المغربى أيوب لكرد أغلى لاعب فى سيمبا ويساوى 1.20 مليون يورو.

أرقام كولر مع الأهلي

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 66 مباراة، فاز فى 47 لقاءً، وتعادل فى 13 مباراة، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 125 هدفاً وتلقت شباكه 38، وخرج بشباك نظيفة فى 42 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".7 مواجهات جمعت الأهلي وسيمبا التنزانى

التقى الأهلي مع سيمبا في 7 مباريات سابقة قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات وتلقى ثلاث هزائم وانتهى لقاء وحيد بالتعادل الإيجابى 2/2 ، سجل الأهلي 11 هدفاً وتلقت شباكه 6.

أكبر فوز وآخر مباراة

حقق الأهلى الفوز على سيمبا بخماسية مقابل هدف ليكون الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلي وسيمبا بالتعادل بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى.

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63 من عمر المباراة.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي الدوري الأفريقي عن مواجهة الأهلي مع سيمبا التنزاني، ومن يتأهل يلتقي مع الفائز من مباراة صنداونز الجنوب أفريقي مع فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في الدور نصف النهائي للبطولة المستحدثة.