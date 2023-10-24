شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرحب بالحل الودى مع الزمالك فى متأخرات صفقتي دونجا وجابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرحب مسئولو نادى بيراميدز بالحلول الودية مع مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، بشأن المستحقات المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، والخاصة بصفقتي عمر جابر ونبيل عماد دونجا، واللذين انتقلا من صفوف بيراميدز إلى الفريق الأبيض فى انتقالات موسم 2022 – 2023.

وسبق لبيراميدز تقديم شكوى لاتحاد الكرة منذ ما يقرب من 4 أشهر بسبب عدم الحصول على مستحقاته فى صفقتي عمر جابر ونبيل دونجا، والمقدرة بـ25 مليون جنيه، ومع تولى المجلس الجديد إدارة القلعة البيضاء، ويأمل مسئولو النادي السماوي فى الحصول على مستحقاتهم المتأخرة بشكل ودى، مع الترحيب بإمكانية الجدولة للتيسير على الإدارة الجديدة، وفتح صفحة جديدة بين الناديين المرحلة المقبلة.

ويستعد فريق بيراميدز بقوة لمواجهة المصري البوسعيدي، فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ويسعى الفريق السماوى لتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية.

وتغلب فريق بيراميدز على نظيره مودرن فيوتشر بهدف نظيف ليتقدم إلى صدارة جدول الدوري برصيد 10 نقاط، حيث خاض الفريق السماوي 4 مواجهات، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.