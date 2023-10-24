شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الخواجة يبدأ برنامج التأهيل فى الطلائع بعد جراحة البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مصطفى الخواجة لاعب الطلائع تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الجراحة الأخيرة التى خضع لها بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها. وأجرى مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش جراحة فى أسفل عضلات البطن تبعده عن الملاعب لمدة شهر، وحصل اللاعب على فترة راحة سلبية طويلة، قبل أن يضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق برنامجاً تأهيلياً له تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمد حمدى زكى مهاجم طلائع الجيش إصابته بشد فى العضلة الأمامية ليغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع. وغاب محمد حمدى زكى عن مباراة فريقه الأخيرة أمام المصري بعد تعرضه للإصابة في التدريبات التى سبقت المباراة.

ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا فى الرابعة عصر الأحد المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.