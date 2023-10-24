الامارات | نادٍ إسباني يتربص بنجم منتخب تونس.. مانشستر يونايتد مهدد بخسارة هانيبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر يونايتد مهدد بخسارة خدماته لاعبه هانيبال مجبري عقب نهاية الموسم الحالي.

قالت الصحيفة إن إشبيلية الإسباني يستعد للانقضاض على اللاعب التونسي الشاب والتوقيع معه بداية من الموسم المقبل.

وأضافت: "النادي الإسباني يتربص بمستقبل لاعب وسط اليونايتد الذي دخل ضمن حسابات المدرب إريك تن هاغ في المباريات الماضية منذ بداية الموسم".

وتابعت: "الدولي التونسي برز كهدف انتقال لإشبيلية مع دخول عقده في أولد ترافورد الآن في الأشهر الثمانية الأخيرة".

وواصلت: "أمضى هانيبال الموسم الماضي مع برمنغهام، حيث سجل هدفاً وحداً في 41 مباراة، منها 23 مباراة شارك فيها منذ بداية اللقاء".

وذكرت: "اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً مطلوب بشدة من العديد من الأندية لكنه استمر في صفوف اليونايتد، الذي قاوم عروض البيع الدائم".

وزادت: "كان بروسيا دورتموند يتطلع إلى صفقة لاعب خط الوسط في الصيف، وعرض بشكتاش صفقة إعارة مع خيار شراء اللاعب، ولكن تن هاغ أصر على أن لاعب خط الوسط من خطط فريقه الأول".

واختتمت: "الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تحرك النادي الإنجليزي لتجديد عقد اللاعب الشاب خاصة أنه يوجد بند في عقده ينص على تمديده تلقائياً لمدة موسم إضافي".