شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعالج الأخطاء الدفاعية فى المقاولون قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على معالجة الأخطاء الدفاعية التى أثرت على الفريق في المباراة الماضية أمام زد، والتى انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهما، حيث احتسب حكم اللقاء 4 ركلات جزاء على المقاولون العرب.

واستقر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين، حصدهما بعدما خاض 4 مباريات، حيث تعادل المقاولون في مباراتين وخسر مثلهما ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

من جهته أكد معتمد جمال، المدرب العام لنادي المقاولون العرب، أن فريقه احتسب ضده 4 ركلات جزاء فى مواجهة زد، منها ركلتان على الأقل فيهم شكوك، مشيرًا إلى أن مصطفى سعد ميسي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، مما جعل هناك شعور بالظلم التحكيمي لوجود مجاملة للمنافس.

وأضاف جمال فى تصريحات تليفزيونية، أن الجهاز الفني لفريق المقاولون يرى وجود بعض الأخطاء وسيعمل على إصلاحها خلال الفترة القادمة، مرجعاً سبب تراجع المستوى إلى أن هناك لاعبين رحلوا عن المقاولون مثل لويس إدوارد وعمر فايد وجون أوكلي.

ومازال المقاولون العرب يبحث عن أول انتصاراته في دوري نايل، وذلك بعد التعادل المثير الذي شهده اللقاء الأخير أمام زد بثلاثة أهداف لمثلهم، في مواجهة ركلات الجزاء، والتي شهدت احتساب 5 ركلات جزاء، بواقع ركلة واحدة للمقاولون و4 أخرى لفريق زد.