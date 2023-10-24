شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لثلاثى مودرن فيوتشر لتحديد حجم الإصابة قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصفت الإصابات بفريق مودرن فيوتشر، قبل اللقاء المرتقب مع البنك الأهلي فى الجولة الخامسة من دوري نايل، والتي تجمع الفريقين الاثنين المقبل، ويبحث فريق مودرن فيوتشر عن تصحيح المسار بعد تعرضه لأول هزيمة فى الدوري بعد خسارته أمام بيراميدز بهدف نظيف.

ويخضع ثلاثي الفريق "أحمد عاطف وناصر ماهر وغنام محمد" لفحوصات طبية اليوم، الثلاثاء، لتحديد حجم الإصابة التى تعرضوا لها وبرنامج التأهيل ومدة الغياب.

وكشف مصدر مسئول بنادي مودرن فيوتشر حقيقة تلقي عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق، عروضًا للرحيل في يناير المقبل مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ودخوله دائرة اهتمامات أندية القمة خاصة النادي الأهلي.

وأكد المصدر أن مودرن فيوتشر لم تصله أي عروض رسمية لرحيل عمر كمال، مُضيفًا أن النادي لا يخطط لرحيل اللاعب خلال الموسم الجاري خاصة أنه مُقيّد بقائمة الفريق الأفريقية المشاركة بكأس الكونفدرالية.

وتراجع فريق مودرن فيوتشر إلى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.