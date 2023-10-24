شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يسعى لحل أزمة المليون دولار مع مجلس الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز الحالي والسابق لفريق الزمالك، فى الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء، والمقدرة بما يقرب من مليون دولار، خاصة أن المدرب سبق وأبدى ترحيبه بالتنازل عن جزء من تلك المستحقات مقابل الحصول على الباقى، إلا أن الإدارة السابقة لم تستجب ولم تبدأ جدولة مستحقاته المتأخرة.

ويعمل باتشيكو الفترة الحالية على حل أزمته مع الزمالك، سواء عن طريق التقدم بشكوى جديدة، أو التمكن من الوصول لحل ودى مع مجلس الإدارة الجديد، وبدأ جدولة تلك المستحقات المتأخرة.

ويستعد فريق بيراميدز بقوة لمواجهة المصري البوسعيدي فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد برج العرب، حيث يسعى الفريق السماوى لتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية.

وتغلب فريق بيراميدز على مودرن فيوتشر بهدف نظيف ليتقدم إلى صدارة جدول الدوري برصيد 10 نقاط، حيث خاض الفريق السماوي 4 مواجهات، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.