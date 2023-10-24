طلعت يوسف يوجه رسالة لـ مروان عطية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه طلعت يوسف مدرب إنبي السابق، رسالة إلى مروان عطية لاعب الأهلي.

وقال يوسف اللاعب حصل على فرصة التواجد أساسيا بقائمة الأهلي ،وكنت قلقا من بداية مروان عطية القوية؛ بسبب الكلام الزائد عنه، احنا بننفخ البالونة بدري، أنا عارف شخصية مروان كويس، ونصيحتي لمروان عطية إنه مايسمعش، أي كلام إشادة

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: مباراة سيمبا لن تكون سهلة على الأهلي، المنافس فريق جيد، لديه سرعات، وكانت واضحة في المباراة الأولى" .

وانتقد طلعت يوسف، أداء أنتوني موديست مهاجم الأهلي على المستوى البدني، مشيرا إلى أن عامل السن ليس عائقا أمام موديست خاصة أنه رأس حربة، لذلك يلعب بخبراته أفضل.

وقال : اللاعب لم يظهر بشكل رائع في المباراتين،واللاعب واضح أنه ليس جاهز بدنيا.