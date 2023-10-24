الأهلي وسيمبا.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي سيمبا التنزاني في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويستضيف النادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سيمبا التنزاني على ملعب ” القاهرة الدولي” ضمن مباريات ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي.

ويأمل النادي الاهلي في تحقيق الفوز أمام بطل تنزانيا من أجل ضمان الصعود إلى دور نصف النهائي من البطولة القارية والمستحدثة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

ستبدأ صافرة لقاء المارد الأحمر أمام سيمبا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وستذاع المباراة التي ستقام على ستاد” القاهرة الدولي” عبر قناة أون تايم سبورت، بي إن سبورت القطرية ،أبو ظبي الرياضية

تشكيل الاهلي المتوقع أمام سيمبا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم “كهربا”.