تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على تشكيل المرينجي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على سبورتنج براجا البرتغالي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الريال منافسه النادي البرتغالي على “الملعب البلدي براجا” في النسخة الحالية من مسابقة دوري الأبطال.

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ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بينما يحمل سبورتنج براجا في جعبته 3 نقاط في المرتبة الثالثة.

وستنطلق مواجهة الريال أمام النادي البرتغالي اليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سبورتنج براجا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: توني كروس، تشواميني، فيدي فالفيردي.

الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.