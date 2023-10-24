شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستدرج سيمبا التنزاني الليلة فى إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي مباراة قوية فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يلتقي سيمبا التنزاني باستاد القاهرة، فى "إياب" ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، والتى يسعى خلالها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تخطي بطل تنزانيا والصعود إلى نصف نهائي البطولة القارية الجديدة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو التعادل بهدف لكل فريق لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وحرص كولر على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبوه فى مباراة الذهاب، خاصة فى التمركز داخل الملعب، وعدم ترك مساحات شاسعة يستغلها لاعبو المنافس، بخلاف الأزمة فى الرقابة خلال الكرات العرضية والثابتة، والتي تسببت فى استقبال شباك الأهلي لهدفين من سيمبا في مباراة الذهاب.

كما حرص كولر على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه أمام سيمبا، وأهمها إهدار الفرص السهلة، وخصص فقرة فى التدريبات لعلاج أزمة إهدار الفرص، بعدما حرمت الأهلي من تحقيق فوز مطمئن في موقعة الذهاب وأجلت بطاقة صعود الأهلي إلى مباراة الليلة.

وطالب المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة السيطرة على مجريات اللعب والتحكم في الكرة والتركيز الشديد والتنوع فى خلق الفرص من الأطراف والعمق، واستغلال المساحات التي ستتاح لهم فى تهديد مرمى المنافس وتحقيق الهدف المنشود في الفوز والصعود لنصف النهائي.

ويشهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات أبرزها عودة محمد عبد المنعم وعلى معلول وإمام عاشور.

وفى المقابل، يسعى روبرتينيو وليفيرا، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، لتقديم مستوى جيد أمام الأهلي اليوم وتحقيق مفاجأة تمكنه من الخروج بنتيجة إيجابية وخطف بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، على حساب بطل أفريقيا، رغم صعوبة الموقف، حيث إنه ليس أمامه ما يبكى عليه سوى المنافسة على بطاقة الصعود لنصف نهائي البطولة القارية.

ويعكف المدير الفني لسيمبا على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه فى مباراة الذهاب، وضرورة التماسك والتركيز على أمل تحقيق مفاجأة والعودة إلى تنزانيا ببطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة القارية.