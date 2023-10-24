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مجلس "لبيب" يطمئن أوسوريو على مستقبله مع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، على طمأنة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول، والتأكد على دعمه الكامل خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق الاستقرار والسعي للوصول لأفضل أداء فنى وكذلك أفضل النتائج، خاصة بعد الفوز على سموحة في المباراة الماضية بنتيجة 5 / 1.

 

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة مع الجهاز الفني للفريق واللاعبين للتأكيد على تقديم الدعم الكامل للجهاز الفني والعمل على توفير كافة متطلبات الجهاز واللاعبين، والعمل على توفير أجواء مناسبة لتحقيق البطولات، لاسيما أن المجلس بدأ التحرك فى ملف رفع إيقاف القيد عن الفريق قبل حلول انتقالات شهر يناير، حتى يتمكن من تدعيم صفوف الفارس الأبيض بالعناصر التي يحتاجها أوسوريو المرحلة المقبلة.

 

وفى سياق مختلف، اشترط الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، التزام عمرو السيسى فى تدريبات الفريق حتى يتم العفو عنه والسماح له بالعودة للمشاركة مع الفريق.

وجاء قرار أوسوريو بعد انفعال اللاعب فى أحد التدريبات ورفضه قرار المدير الفنى  باحتساب تسلل فى التقسيمة، وهو ما رفضه أوسوريو، واشترط التزام اللاعب والوصول لأعلى فورمة فى التدريبات حتى يتم العفو عنه.

من ناحية أخرى، يستعيد فريق بقيادة الكولومبى أوسوريو جهود نجمه محمد عواد حارس مرمى الفريق فى مباراة إنبى المقبلة، بعد انتهاء إيقافه، حيث غاب محمد عواد عن مباراة سموحة التى أقيمت مساء أول أمس السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة البنك الأهلى.

 

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