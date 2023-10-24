شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "لبيب" يطمئن أوسوريو على مستقبله مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، على طمأنة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول، والتأكد على دعمه الكامل خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق الاستقرار والسعي للوصول لأفضل أداء فنى وكذلك أفضل النتائج، خاصة بعد الفوز على سموحة في المباراة الماضية بنتيجة 5 / 1.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة مع الجهاز الفني للفريق واللاعبين للتأكيد على تقديم الدعم الكامل للجهاز الفني والعمل على توفير كافة متطلبات الجهاز واللاعبين، والعمل على توفير أجواء مناسبة لتحقيق البطولات، لاسيما أن المجلس بدأ التحرك فى ملف رفع إيقاف القيد عن الفريق قبل حلول انتقالات شهر يناير، حتى يتمكن من تدعيم صفوف الفارس الأبيض بالعناصر التي يحتاجها أوسوريو المرحلة المقبلة.

وفى سياق مختلف، اشترط الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، التزام عمرو السيسى فى تدريبات الفريق حتى يتم العفو عنه والسماح له بالعودة للمشاركة مع الفريق.