شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "لبيب" يطمئن أوسوريو على مستقبله مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة مع الجهاز الفني للفريق واللاعبين للتأكيد على تقديم الدعم الكامل للجهاز الفني والعمل على توفير كافة متطلبات الجهاز واللاعبين، والعمل على توفير أجواء مناسبة لتحقيق البطولات، لاسيما أن المجلس بدأ التحرك فى ملف رفع إيقاف القيد عن الفريق قبل حلول انتقالات شهر يناير، حتى يتمكن من تدعيم صفوف الفارس الأبيض بالعناصر التي يحتاجها أوسوريو المرحلة المقبلة.
وجاء قرار أوسوريو بعد انفعال اللاعب فى أحد التدريبات ورفضه قرار المدير الفنى باحتساب تسلل فى التقسيمة، وهو ما رفضه أوسوريو، واشترط التزام اللاعب والوصول لأعلى فورمة فى التدريبات حتى يتم العفو عنه.
من ناحية أخرى، يستعيد فريق بقيادة الكولومبى أوسوريو جهود نجمه محمد عواد حارس مرمى الفريق فى مباراة إنبى المقبلة، بعد انتهاء إيقافه، حيث غاب محمد عواد عن مباراة سموحة التى أقيمت مساء أول أمس السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة البنك الأهلى.
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