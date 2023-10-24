شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا ، حكام مباريات اليوم الثلاثاء بمسابقة دورى القسم الثانى "أ" المعروف بدورى المحترفين، وقررت اللجنة تعيين الحكم ابراهيم محجوب لمباراة المصرية للإتصالات وأبو قير للأسمدة، وأحمد جمال شاهين لمباراة بروكسى وراية، ومحمود منصور لمباراة السكة الحديد ووادى دجلة ، وعبد الرحمن صالح لمباراة جمهورية شبين والقناة.

وتقام اليوم الثلاثاء 4 مباريات في ختام الجولة الخامسة من دوري المحترفين ، وتحدد مباريات اليوم شكل المنافسة فى جدول الترتيب، خاصة أن الفارق فى النقاط بين جميع الفرق بسيط، وفى ظل المستويات المتقاربة بينها.

مباريات اليوم تجمع كلاً من السكة الحديد مع وادي دجلة، والاتصالات مع أبو قير للأسمدة، وبروكسي مع راية وجمهورية شبين مع القناة.



السكة الحديد مع وادي دجلة السكة الحديد مع وادي دجلة يستضيف فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد نظيره وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة على الفريقين، حيث إن التعادل يعتبر خسارة للفريقين معا فى سباق المنافسة على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل، بخلاف حاجة الفريقين للفوز معنويا لكسر حالة التعادلات التي سيطرت على نتائج الفريقين مؤخرا.

السكة الحديد يحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل وادي دجلة المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.



الاتصالات وأبو قير للاسمدة الاتصالات وأبو قير للاسمدة يحل فريق ابو قير للاسمدة ضيفا على فريق الاتصالات وتعتبر مباراة اليوم صعبة للفريقين، حيث يرغب فريق أبو قير للأسمدة في تحقيق فوز معنوي يرفع رصيده في النقاط ويحسن من البداية المتعثرة في الدوري، بينما يبحث الاتصالات عن فوز يعيده مرة أخرى لصدارة الترتيب بعدما كان متصدرا لجدول الترتيب اول جولتين قبل التراجع في النتائج اخر مباراتين.

يحتل فريق الاتصالات المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق ابو قير المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.



بروكسي وراية بروكسي وراية مباراة بروكسي وراية ستكون حماسية من الفريقين وفقا لما هو متوقع نظرا لوجود منافسة مباشرة بين الفريقين اللذان يحتلان مركزين متتاليين في جدول الترتيب وبنفس الرصيد من النقاط،. لذا فإن الفوز في مباراة اليوم يعتبر ب 6 نقاط في سباق التأهل.

يحتل فريق بروكسي المركز العاشر برصيد ٥ نقاط فيما يأتي راية في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط.



شبين والقناة شبين والقناة يحل فريق القناة ضيفا على نظيره شبين الكوم في مباراة جماهيرية في المقام الأول نظرا لما يحمله كلا الفريقين من تاريخ وجماهيرية في الكرة المصرية.

ويرغب فريق شبين في تحقيق الفوز لكسر سلسلة النتائج غير الجيدة منذ بداية المسابقة والتي وضعته في المركز السادس عش برصيد 4 نقاط، بينما يبحث فريق القناة عن الفوز لمواصلة المنافسة على المريع الذهبي حيث يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط.