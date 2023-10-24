شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غيابات فى صفوف الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى الليلة أبرزهم عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة المباراة المهمة التي تجمع الأهلى مع سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، وهى البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

شهدت قائمة النادي الأهلي لمباراة سيمبا في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي 2023 استبعاد 9 لاعبين، وذلك لأسبابٍ مختلفة.

واستبعد المدرب مارسيل كولر كل من :"محمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية وكريم نيدفيد للإصابة وأحمد عبد القادر ومحمد زعلوك وحمزة علاء ومعتز محمد لأسباب فنية".

عاد لقائمة الأهلي في مواجهة سيمبا محمد عبد المنعم وعلي معلول وأنتوني موديست، بعد غيابهما عن مباراة الذهاب.

قائمة الأهلي أمام سيمبا

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف - مصطفى شوبير - محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - رضا سليم - محمد كريستو - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا - أنتوني موديست.

وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلي وسيمبا بالتعادل بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى.

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63 من عمر المباراة.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي الدوري الأفريقي عن مواجهة الأهلي مع سيمبا التنزاني، ومن يتأهل يلتقي مع الفائز من مباراة صنداونز الجنوب أفريقي مع فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في الدور نصف النهائي للبطولة المستحدثة.