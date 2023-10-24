شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتفق مع اتحاد الكرة على خوض مباراتين وديتين قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مع اتحاد الكرة على خوض مباراتين وديتين فى معسكر شهر يناير المقبل قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.

وحدد فيتوريا 2 يناير المقبل موعدًا مبدئيًا لإقامة المعسكر النهائى استعدادًا لـ بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل فى كوت ديفوار.

وخاض المنتخب مباراتين وديتين فى معسكر أكتوبر الجارى بمدينة العين بالإمارات، أمام زامبيا وفاز المنتخب بهدف فيما تعادل المنتخب مع الجزائر بهدف لكل منهما.