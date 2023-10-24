شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتفق مع اتحاد الكرة على خوض مباراتين وديتين قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اتفق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مع اتحاد الكرة على خوض مباراتين وديتين فى معسكر شهر يناير المقبل قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.
وحدد فيتوريا 2 يناير المقبل موعدًا مبدئيًا لإقامة المعسكر النهائى استعدادًا لـ بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل فى كوت ديفوار.
وخاض المنتخب مباراتين وديتين فى معسكر أكتوبر الجارى بمدينة العين بالإمارات، أمام زامبيا وفاز المنتخب بهدف فيما تعادل المنتخب مع الجزائر بهدف لكل منهما.
على صعيد متصل، حدد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يومي 16 أو 17 نوفمبر موعداً لمواجهة منتخب جيبوتي بالقاهرة، فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي بالموعد النهائي خلال الساعات المقبلة.
وينطلق معسكر منتخب مصر الأول فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويتخللها مباراتان الأولى أمام جيبوتي وتقام بالقاهرة والأقرب إقامتها باستاد القاهرة، والمباراة الثانية أمام منتخب سيراليون، وإلى الآن لم يتم تحديد مكان إقامتها بسبب رفض الاتحاد الأفريقي إقامة مباريات للمنتخب هناك، حيث يجرى مسئولو اتحاد الكرة محاولات لاستضافة المباراة بالقاهرة، بينما يتمسك منتخب سيراليون باللعب على أرض محايدة وهى المغرب، وتم مخاطبة الاتحاد الأفريقي من أجل حسم الموعد ومكان المباراة.
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