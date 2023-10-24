شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة الاتحاد القطرى للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ 16 ببطولة الاتحاد القطري لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 23 إلى 27 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

طارق مؤمن وروي سواريز

فارس الدسوقي والهندي أبهاء سينج

عمر مسعد والانجليزي سيمون هيربيرت

في سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف دوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية، نرغب ى أن يكون البقاء أسهل من الدخول، لكننا لن نأخذ أى شيء على أنه أمر مسلم به".

وتابع، "هذا هو هدف جميع المشاركين، لا نريد أن نكون مجرد حدث واحد ثم نخرج مرة أخرى، يقوم فريق الاسكواش الأسترالي بعمل جيد حقًا ونأمل فى إقامة بعض الأحداث الأكبر هناك فى العام أو العامين المقبلين، مع وجود لوس أنجلوس في الأفق.