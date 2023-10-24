شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: السولية ينتظر موقف الأهلي من التجديد واستبعاد عبد القادر مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب استبعاد أحمد عبد القادر من قائمة النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كولر لا يعلن القائمة لكن البعض يجتهد في الحصول عليها، ولا يوجد مفاجآت في القائمة سوى استبعاد أحمد عبد القادر وكريم فؤاد للإصابة وأكرم توفيق، ومعلول وعبد المنعم وموديست رجعوا والبعض تعجب من عودة موديست، وكولر هو اللي جابه وعنده قناعة كبيرة باللاعب والأمر محسوم، ولا تحكم على لاعب جديد إلا بعدد معقول من المباريات.

أضاف: أحمد عبد القادر سليم ولا يعاني من أي إصابة وكولر بيحب عبد القادر ولكن عنده أولويات، في نفس مكان عبد القادر حسين الشحات ورضا سليم وكلا اللاعبين يقدم مستوى ممتاز، وعبد القادر تراجع إلى رقم 3 في مكانه، ولم تعد فرص عبد القادر قوية ولكنها موجودة.

واصل: أحمد عبد القادر لم يدخل في أي مشاجرة، والوكرة القطري لم يقدم عرض رسمي للاعب حتى اللحظة، وعبد القادر عايز يلعب، اللي يقولك أكرم توفيق مش زعلان يبقى مش فاهم، أكرم خف ورجع وعايز يلعب، ولكن محمد هاني في أفضل حالاته، وأكرم توفيق يلعب بجدية في التدريبات وكولر خايف عليها ويريد منحه الفرصة في مباراة هادئة.

وعن موقف عمرو السولية قال شوبير: عمرو السولية مصاب ومنتظر الأهلي يتحدث معه للتجديد، ولم يدخل مع الفريق حتى هذه اللحظة، وكريم فؤاد مصاب، ونيدفيد سئ الحظ بعد تألقه في فيوتشر وعودته بعد طلب كولر نفسه للأهلي.