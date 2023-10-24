شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته على الملعب الفرعى للدفاع الجوى استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الأسبوع الخامس من عمر الدوري المصري ، وذلك بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة عقب تحقيق الفوز على سموحة فى المواجهة الماضية بنتيجة 5 / 1.

وحدد الجهاز الفنى للزمالك برنامج تأهيل خاص لمحمد عواد حارس المرمى، لتجهيزه لمواجهة إنبى المقبلة، حيث يستعيد الزمالك حارسه بعد انتهاء إيقافه، حيث غاب عواد عن مباراة سموحة تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة البنك الأهلى، وأعلنت رابطة الأندية بعد نهاية الجولة الثالثة إيقاف عواد مباراة واحدة، وتعرض عواد للطرد فى آخر دقيقة من الشوط الأول بعد لعبة مشتركة مع كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي الذي كان منفردا بالمرمى.

ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراة سموحة التى أقيمت مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى 2023 - 2024 والتى فاز فيها الفارس الابيض بخماسية مقابل هدف.