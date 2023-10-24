شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة محمد مخلوف لاعب الإسماعيلى بشد فى العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد مخلوف لاعب الاسماعيلي إصابته بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة فاركو الأخيرة ودفع إيهاب جلال المدير الفني للفريق لاستبداله بعد الإصابة.

ووضع الجهاز الطبي للدراويش برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

واحتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دوليين في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.

وخسر الدراويش من فاركو بهدف دون رد سجله رزقى حمرون في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف