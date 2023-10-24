شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وليس جيرارد هو أسطورة ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اعترف الصحفي كريس سوتون بصعوبة دحض حقيقة أن النجم المصري محمد صلاح هو أعظم لاعب مر على نادي ليفربول الإنجليزي وأفضل حتى من الأسطورة ستيفن جيرارد.

وأيد دوم كينج المتخصص في نادي ليفربول ما ذهب إليه زميله وقال: «مجرد النقاش في من هو الأسطورة، يظهر ما فعله صلاح في الـ7 سنوات الأخيرة. ستيفن حمل الفريق على عاتقه سنوات طويلة، لكن «الملك» صلاح منذ مجيئه كان استثنائياً ولعب بلا كلل 227 من أصل 237 مباراة، سجل فيها 194 هدفاً. مقارنة صلاح بجيرارد، الذي لم يحصد لقب الدوري رغم تميزه، تؤكد أن النجم المصري أعظم لاعب في تاريخ النادي بحقبة البريميرليغ. لا أعتقد أن الناس يستوعبون مشاهدتهم لواحد من كبار اللعبة، لاعب عبقري من طراز عالمي، ولا أعتقد أنه يجري الحديث عنه كما كان مع كريستيانو رونالدو عندما كان هنا. صلاح لم يقدم أفضل أداء له السبت أمام إيفرتون، لكنه سجل وكل من يحضر الأنفيلد يتوقع أن يسجل وتأثيره في بقية اللاعبين مدهش، لقد أخذ ليفربول إلى مستوى جديد تماماً والفريق يعتمد عليه. إنه مثل شيرر ولارسون يدرك معه زملاؤه أنه سيسجل إن لاحت فرصة».

وعلق سوتون على كلام زميله وقال: «القضية ليست أنه يعتمد عليه فقط، بل عقليته المدمرة، فهو يهز الشباك بلا رحمة أكثر من أي لاعب في البريميرليغ باستثناء هالاند نجم سيتي».