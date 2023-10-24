شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يرد على سخرية بابو جوميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما على سخرية الأرجنتيني بابو جوميز الموقوف مؤخراً عن اللعب بسبب تناول منشط محظور.

وادعى لاعب وسط مونزا أنه تناول المنشط بالصدفة بعد شربه دواء السعال الخاص بابنه الصغير عندما شعر بالمرض.

وكان اللاعب الذي حصد لقب العالم مع المنتخب في دكة إشبيلية عندما واجه روما بنهائي يوروبا ليغ الموسم الماضي وقال قبل مواجهة روما لفريقه السبت: «مورينيو ؟ الذكرى الوحيدة عنه هو عندما فزت عليه بنهائي يوروبا ليغ»، ما دفع مورينيو للرد وقال بعد الفوز 1- صفر: «جوميز ؟ لم يلعب في نهائي يوروبا ليغ. أعتقد أنه لعب أمام يوفنتوس بعينة إيجابية بالمنشطات، لكنني لا أريد أخذ هذا الدواء وإلا وقعت في مشكلة من جديد. ما حدث معه ليس مشكلتي والحديث عن هذا الموضوع سيورطني».