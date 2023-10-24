شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود دي خيا إلى مانشستر يونايتد؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يواصل النجم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق، الطرق على باب ناديه الذي سرحه في الصيف بعد 12 عاماً من الخدمة رغم فوزه بجائزة القفاز الذهبي.

والتقى دي خيا زملاءه القدامى يوم الاثنين ونشر الكابتن البرتغالي برونو فيرنانديز الصورة مع الحارس وفكتور ليندلوف وتوم هيتون ورافائيل فاران في مقهى لكن لا مكان للحارس الكاميروني أندريه أونانا. وكتب فيرنانديز تحت الصورة: «قهوة وأصدقاء، خيار جيد على الدوام»، وعلق دي خيا: «إخوتي» وإيموجي قلب.

وتفاعل مشجعو الفريق مع الصورة ومن التعليقات: «عد إلينا في يناير» و«نتمنى أن تعودوا جميعاً معاً في اليونايتد»، و«رجاء عد لليونايتد دي خيا، نعتذر منك بالنيابة عن الجميع».

واستغل البعض الصورة لينتقد أداء أونانا وكتب: «أنت أفضل من أونانا يا صديقي»، وكتب آخر: «أراهن على أنك تضحك من أخطاء أونانا السخيفة الآن، أليس كذلك؟».