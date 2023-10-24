شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء العراقي يتطلع إلى عبور الوحدات الأردني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يتطلع فريق الكهرباء الأول لكرة القدم العراقي، الثلاثاء، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أخرى وهو يقابل مضيفه فريق الوحدات الأردني على ملعب «عمّان الدولي» ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وأكد المكتب الإعلامي لنادي الكهرباء، أن «الفريق يعيش حالة من الروحية العالية، حيث ختم التدريبات تحت إشراف الطاقم التدريبي الذي يقوده المدرب لؤي صلاح لمواجهة فريق الوحدات الأردني».

ويسعى فريق الكهرباء، الذي أصبح يمثل ظاهرة مميزة في خريطة الكرة العراقية بعد أن تحول من فريق مغمور في المواسم الماضية كان كل هدفه يتمثل في البقاء بالدوري العراقي الممتاز، إلى فريق يتفوق على الفرق الجماهيرية وينافسها على المراكز الأولى، بل ويزيح بعضها عن تلك المراكز، أن يواصل نجاحاته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي من خلال المحافظة على صدارة فرق مجموعته، وهذا الأمر لن يتحقق من دون تحقيق الفوز في مباراة الوحدات أو على أقل تقدير تجنب الخسارة.

طموحات فريق الكهرباء بعد أن جاء في الموسم الماضي بالترتيب الرابع في الدوري العراقي الممتاز، بدأت بالتصاعد، وازدادت كثيراً بعد نجاحه في تصدر فرق مجموعته مع أول مجموعتين، وهذه الطموحات دفعت إدارة النادي إلى تقديم كل الدعم للفريق من أجل مواصلته في تحقيق النتائج الجيدة، وربما تشهد فترة الانتقالات الشتوية وجود لاعبين محترفين على مستوى مرتفع مع الفريق.