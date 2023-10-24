شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يعاني بسبب ملعب صناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

غير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي، استعداداته لمباراته أمام يونغ بويز الأربعاء بسبب ملعب النادي السويسري الصناعي.

وعادة ما يجري المدرب الإسباني بيب جوارديولا جلسة تمرينات في أكاديمية سيتي لكرة القدم بدلاً من استخدام ملاعب الفريق المضيف عشية المباراة لكنه غير خطته وسيجري جلسة تمرينات على ملعب يونغ بويز مساء الثلاثاء كي يعتاد نجومه على العشب الصناعي.

وكان يونغ بويز هزم مانشستر يونايتد على هذا الملعب قبل عامين في دور المجموعات وانتقده حينها لوك شو مدافع اليونايتد وقال: «لا أعذار، خسرنا المباراة لكن هذا النوع من الملاعب في بطولة أوروبية غير ممكن، إنه خطير ويصعب الجري عليه».

البرتغالي جوزيه مورينيو هزم الفريق السويسري عندما كان مدرباً لمانشستر يونايتد في 2018 وقال لاحقاً: «لا أفهم كيف تشاركون في أفضل بطولة أندية بملعب صناعي. البعض يخشى الإصابات وبعض اللاعبين بعد جلسة تمرينات خفيفة اشتكوا من آلام في الكاحل والظهر. اللعب على العشب الصناعي ليس سهلاً خصوصاً لمن ليس معتاداً عليه».

من جهته، التقى نجم سيتي جاك جريليش ببطله الكروي الأول بملعب تمرينات سيتي ونشر صورة معه على حسابه في إنستجرام وكتب تحتها «أول بطل على الإطلاق لي، إن كنتم تعرفونه ستعرفونه، هناك خوان بابلو أنخيل واحد».

الأسطورة لمن لا يعرفه هو الكولومبي خوان بابلو أنخيل (47 عاماً) لاعب أستون فيلا بين أعوام 2001-2007 الذي سجل 62 هدفاً في 205 مباريات ولعب أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية قبل اعتزاله.