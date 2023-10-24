شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة النجم البرازيلي هالك تنتقم منه بطريقتها الخاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تعافت إران (54 عاماً) الزوجة السابقة لنجم أتلتيكو مينيرو البرازيلي هالك (37 عاماً) أخيراً من تداعيات خيانته لها مع ابنة أخيها كاميلا أنجلو وارتبطت مؤخراً بخطبة مع شاب وسيم يصغرها بـ28 عاماً.

وتزوج هالك بكاميلا في 2020 بعد طلاقه من أم أولاده الثلاثة في 2019، عندما كان لاعباً في شنغهاي الصيني، وأنجبت كاميلا (33 عاماً) في إبريل الماضي ابنتهما زايا بمستشفى في مدينة ميامي الأمريكية.

وتنشر كاميلا صورها مع هالك على حسابها في مواقع التواصل دائماً، لكن إران انتقمت أخيراً ونشرت صورتها مع المهندس الشاب لوكاس ساوسونا (25 عاماً).

وتقيم إران مع أولاد هالك الثلاثة في ساو باولو، لكنها سافرت لمسقط رأس لوكاس، جواو بيسوا، لحضور حفل زفاف عائلي مؤخراً، وقام المهندس بتحويل حسابه في إنستغرام لخاص لضمان الخصوصية، لكن وسائل الإعلام المحلية كشفت عن رحلتهما معاً لأوروبا في الصيف، وقالت إن إران عرفته على أولادها.

وكانت إران قد عبرت عن حزنها الشديد لسرقة ابنة أخيها زوجها منها، وقالت: «لقد دفنتني حية، ضحيت بالكثير من أحلامي كي أحقق أحلامها، وأنا لا أتحدث هنا عن ماديات لأن من السهل أن تقدم الهدايا عندما تكون ثرياً، لكنني منحتها الحب والاهتمام والاحترام، كل شيء وكانت تعرف مواطن ضعفي ومخاوفي. كانت تدير حياتي ووثقت بها كثيراً لكن الخيانة مثل السكين تقطع لحومنا وتجعلنا ننزف ونموت ببطء داخلياً. هو ليس موتاً لمن يوجد الله في حياته، بل ولادة جديدة وأنا ولدت من جديد بعد كل خيبة أمل».