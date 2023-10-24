شكرا لقرائتكم خبر عن عدي حاتم يحصل على جائزة أفضل إعلامي رياضي بالعراق بعد وفاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حصل الإعلامي الرياضي العراقي الراحل عدي حاتم، الذي توفي في 20 من الشهر الماضي بحادث سير في العاصمة بغداد، على جائزة أفضل إعلامي رياضي عراقي في الاستفتاء الذي نظمته نقابة الرياضيين العراقيين.

وقامت النقابة بتكريم الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2023 مساء الاثنين بدروع تذكارية في أمسية أقيمت في أحد مطاعم العاصمة بغداد وحضرها العديد من المسؤولين الرياضيين العراقيين يتقدمهم رعد حمودي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وعدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، حيث حصل الأخير على جائزة أفضل رئيس اتحاد في العراق لعام 2023.

كما حصل الصحفي الرياضي إياد الصالحي على جائزة أفضل صحفي رياضي، بينما نال المعلق الرياضي علي لفتة جائزة أفضل معلق رياضي في العراق، وحصل زميله علي عنب على لقب أفضل معلق للألعاب الرياضية المختلفة. في حين ذهب لقب أفضل حكم كرة القدم في العراق إلى الحكم الدولي محمد سلمان، ولقب أفضل حكم مساعد كان من حصة الحكم الدولي المساعد أحمد صباح قاسم.

وعلم «الخليج الرياضي» أن اللجنة التي أسندت لها مهمة اختيار الصحفيين والإعلاميين الرياضيين التي ترأسها الصحفي والكاتب حسين الذكر، قد اختارت الراحل عدي حاتم بالإجماع، على اعتبار أن الراحل كان بارعاً في عمله الإعلامي كمراسل ومقدم للبرامج الرياضية.