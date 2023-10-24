شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة في مباراة يونايتد وكوبنهاجن.. هويلند يواجه شقيقيه التوأم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يستقبل نجم فريق مانشستر يونايتد الجديد الدنماركي راسموس هويلند، شقيقيه التوأم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد عندما يستضيف «الشياطين الحمر» فريق كوبنهاجن.

هويلند ( 20 عاماً) أصغر من شقيقيه التوأم لاعب الوسط أوسكار والمهاجم إيميل ويعتقد كريستيان مورو، المدير الرياضي السابق، أن التوأم أفضل من راسموس ويضيف: «أنا شخصياً أفضل أوسكار، إيميل أكثر رشاقة وقراراته أكثر دقة وتمريراته جميلة، لكن أوسكار أشبه بالبولدوغ ( الكلب الشرس) مقاتل وشجاع ربما لأنه أصغر حجماُ من شقيقيه لذا يعوض نحافته بالشجاعة».

وانضم التوأم لكوبنهاغن في 2021 ثم لحق بهما راسموس قبل انتقاله لليونايتد في الصيف ومباراة الثلاثاء ستكشف صدق المدير السابق من عدمه عن اللاعب الأفضل بينهم.