شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي شهاب الليلي يبدأ مهامه مع الشرطة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قاد المدرب التونسي شهاب الليلي، عصر الاثنين، الوحدة التدريبية الأولى لفريق الشرطة الأول العراقي لكرة القدم، بعد أن تمت تسميته مدرباً جديداً للفريق خلفاً للمدرب السابق أحمد صلاح الذي قدم استقالته بشكل مفاجئ، قبل انطلاق منافسات الدوري العراقي في موسمه الجديد بنحو أسبوع واحد فقط.

وكان الليلي قد شاهد فريق الشرطة من على المدرجات وهو يخوض مباراة تجريبية ضد فريق الكرخ، في ملعب «الساحر أحمد راضي» في العاصمة بغداد، وانتهت بفوز الشرطة 2 -1.

وحرص الليلي على التمسك بالطاقم التدريبي المساعد للمدرب السابق أحمد صلاح، والذي يتألف من حسين عبد الواحد، مدرباً مساعداً والمصري عمرو عبد السلام، مدرباً لحراس المرمى، ود. حيدر عبد القادر مدرباً للياقة البدنية.

وتحاول إدارة الشرطة من خلال تعاقدها مع المدرب التونسي شهاب الليلي الذي يمتلك سيرة تدريبية مميزة جداً من خلال قيادته لأبرز الفرق التونسية، وكذلك احترافه للتدريب في السعودية والإمارات وغيرها.

وقال الليلي في تصريحات للمكتب الإعلامي لنادي الشرطة الرياضي العراقي: إن «دخولي مع فريق الشرطة العراقي أهدف من خلاله إلى تحقيق الإنجازات، وهذا لا يأتي إلا من خلال العمل، والشرطة فريق كبير ينافس ويلعب من أجل الحصول على الألقاب، لذلك فإن الفرق الجماهيرية تعيش بالنتائج الجيدة والألقاب، وعليه فإن ما حصل عليه فريق الشرطة من ألقاب في المواسم الماضية، يحملني مسؤولية كبيرة، وكما يقولون الحصول على اللقب سهل، ولكن الأصعب هو المحافظة عليه».

ووعد الليلي بتحسين أداء الفريق مع النتائج الطيبة.

وأوضح، «قد اجتمعت مع المدرب المساعد حسين عبد الواحد الذي جلست معه أكثر من مرة لمعرفة مستوى اللاعبين، حيث سنحاول تذليل الصعوبات من أجل أن تكون البداية جيدة، كما سأكون حريصاً على التواصل مع الجمهور بعد كل مباراتين، لأن الجمهور عندما يحصل على المعلومة من مصدرها سيقوم بمساندة الفريق».

وتابع، «لقد أخذت فكرة كبيرة على مستوى لاعبي فريق الشرطة من خلال مباراته مع الكرخ، حيث وجدت الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين».

وأنهى الليلي حديثه بالقول: «سنكمل العمل الذي ابتدأه الطاقم التدريبي المساعد، وسوف نكمل ثوابت الفريق الموجودة، وحتى لو كانت هناك حاجة إلى التغيير، فلن نعملها الآن، لأننا نحتاج إلى وقت حتى نحقق أحلام جماهير فريق الشرطة».