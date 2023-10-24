شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحقق حلم زوجته بلقاء مطرب بوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم أمنية زوجته أنتونيللا بلقاء مطرب البوب الإنجليزي إد شيران على هامش حضور حفل موسيقي له في مدينة ميامي الأمريكية.

ونشر ميسي شريط فيديو وصورة العائلة مع المطرب على حسابه في إنستغرام وحصل منشوره على 3 ملايين إعجاب بعد ساعة من النشر.

ويمضي ميسي إجازة حالياً إلى حين جولة للفريق في الصين الشهر المقبل، فيما كشف زميله في الفريق الدومينكاني إيدسون أزكونا (19 عاماً) عن عدم مشاركة صاحب الكرات الذهبية الـ7 في المباريات التي تجري بين الزملاء في التدريب خشية تعرضه لإصابة.

وقال لاعب وسط الفريق الذي أنهى الموسم بالمركز الـ14 بالقسم الشرقي بفارق 7 نقاط عن المركز الأخير المؤهل إلى البلاي أوف: «لا ندعه يشارك في المباريات التي نخوضها بيننا، ندافع أمامه لكن بحذر لا أحد منا يعرقله بشكل خطير. الجميع يفهم أنه لا يجب محاولة إيذائه».

ولم يلعب أزكونا في الفريق منذ 26 يوليو أمام سانت لويس سيتي، لذلك لم يحقق بعد حلمه في اللعب بجوار ميسي، ويقول: «في الواقع فكرت في هذا، كنت أحلم منذ الطفولة باللعب بجانب ميسي، وأخيراً حظيت بفرصة مشاركته غرفة الملابس والتمرن معه وتجربة أن أكون معه في فريق واحد، إنه حلم تحول إلى حقيقة».